2019-01-24T12:56:52+03:00
Общество

Центр патриотического воспитания создадут в Ханты-Мансийске

Земельный участок был передан муниципалитету в 2017 году
Алена Кульмухаметова
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Возможность создания военно-патриотического центра на объектах незавершенного строительства 930 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск обсудили участники выездного совещания.

На портале администрации Ханты-Мансийска отметили, что земельный участок был передан муниципалитету в 2017 году. В настоящее время его активно используют любители страйкбола. Однако в перспективе территория должна стать площадкой для военно-патриотической деятельности организаций города, независимо от ведомственной принадлежности.

Уже в этом году завершить строительство одного здания для использования его в качестве базы для спортсменов, построить две полосы препятствий и обустроить место под летний палаточный лагерь.

- Безопасность детей — это крайне важный вопрос, который требует пристального внимания. Мы должны провести все необходимые экспертизы на предмет соответствия, требованиям безопасности, не упуская ни одного аспекта, любые риски должны быть устранены, - акцентировал внимание коллег глава города Максим Ряшин.

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