2019-01-24T12:53:17+03:00
Происшествия

Парни из Мегиона развлеклись в сауне за счет спящего пенсионера

Мужчина обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Веселились вместе, взяли у собутыльника деньги из кармана, а отдыхали без него двое жителей Мегиона. Мужчинам за кражу грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть мегионской полиции с заявлением о краже обратился 68-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили у него 38 000 рублей.

Оперативники выяснили, что неизвестными оказались двое 24-летних знакомых пострадавшего.

Пенсионер находился у своего знакомого дома. В числе гостей были и подозреваемые в краже. После совместного распития спиртных напитков, заявитель уснул в одной из комнат квартиры. Воспользовавшись моментом, злоумышленники похитили из кармана брюк пенсионера крупную сумму денег. В этот же день правонарушители отправились в Нижневартовск, где потратили средства на развлечения, алкоголь, кафе и сауну.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

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