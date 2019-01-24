В Югру вернулись крепкие морозы

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-24T12:37:12+03:00

Уже вечером столбики термометров поползут вниз

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До минус 41 градуса опустятся столбики термометров в ночь с 24 на 24 января. Об этом сообщает Ханты-Мансийский центр гидрометеорологии.

Уже сегодня, 24 января, в отдельных районах ожидается до -35 ºС. А ночью столбик термометра опустится местами до -41 ºС.

При этом ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -30,-35 ºС, при прояснениях -36,-41 ºС, по восточным районам -24,-29 ºС.

Днём 25 января температура воздуха составит -22,-27 ºС, местами -28,-33 ºС, по восточным районам -16,-21 ºС. Снег от небольшого до умеренного. Ветер переменных направлений.