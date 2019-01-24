В Когалыме водитель предприятия присвоил 400 литров в бензине
Топливо мужчина продал посторонним
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Сотрудника дорожного предприятия будут судить за растрату. Мужчина прсивоил бензин.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, причастность работника одного из предприятий города к присвоению имущества уже установлена.
39-летний местный житель, являясь водителем предприятия, с декабря 2018 года по январь 2019 используя заправочную карту учреждения, присвоил 400 литров бензина. Топливо мужчина продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье «Присвоение или растрата».
Санкции статьи в качестве максимальной меры предусматривают наказание до 2 лет лишения свободы.