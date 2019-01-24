В Ханты-Мансийске вывезли 76 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-24T11:54:36+03:00

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В окружной столице Югры не прекращается очистка улиц и дворов от снега - из города с начала нового года дорожники вывезли около более 76 тысяч кубометров снега.

По данным администрации города, за зимний период 2018-2019 годов вывезено порядка 450 тысяч кубометров снежных массc. Стоит отметить, что в прошлом году за весь зимний период из города было вывезено около 780 тысяч кубометров снега.

В настоящее время в ликвидации последствий снегопада с дорог, тротуаров, и внутриквартальных проездов, объектов социальной инфраструктуры города задействовано порядка 50 единиц техники - трактора, погрузчики, автогрейдеры.

- Работы проводятся в круглосуточном режиме. В дневное время дорожная техника сосредоточена на вывозе снежных валов, которые были сформированы ночью, уборке тротуаров, подходов к пешеходным переходам и другой работе, не требующей перекрытия проезжей части. Также проводятся работы по посыпке дорог противогололедными материалами, - рассказал директор Дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев. - Главная задача в период обильных снегопадов – это максимально быстрая расчистка проезжей части от снега для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и личного транспорта по основным магистралям города.

Повышенные требования предъявляются к дорогам первой категории, максимальный срок для уборки таких улиц установлен – 4 часа с момента окончания снегопада.

Уборкой снега во дворах занимаются и управляющие организации, которые привлекли около 20 единиц техники.