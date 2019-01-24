Житель Югры во время рыбалки на Иртыше открыл «газовое месторождение»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-24T11:25:40+03:00

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Выезд на рыбалку сделал известным жителя Югры. Виной всему видео с необычным явлением, которое запустил в соцсети заядлый рыбак Евгений Терентьев.

Евгений вместе с другом они выехали порыбачить на реку Иртыш в районе Горноправдинска. Просверлив лунки, рыбаки заметили, что вода в них бурлит и выходит дымка. Тогда Евгений решил поджечь дымку и она вспыхнула огненным столбом. Не запечатлеть удивительное явление, как горит река, молодой человек не мог, тем более, что вода в лунках бурлила очень долго.

- Наша Югра богата природными ресурсами. Газ есть даже в Иртыше, - комментирует видео Евгений.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Югры» Евгений рассказал, что на рыбалку он вместе с напарником Александром выбрался 22 января.

По прибытии рыбаки начали бурить первые лунки. Евгений первым обнаружил выход газа из лунок, но не стал заострять на это внимание, продолжив сверлить новые отверстия.

В это время Александр пробурил лунку и у него пошёл фонтан высотой метра три. Тогда Евгений пробурил ещё одну лунку и решил поджечь выходящий газ. Огненный столб из отверстия поднялся на продолжительное время.

Молодой человек связывает это явление с тем, что природный газ гонит течением реки подо льдом. Он там скапливается и при бурении вырывается наружу. Сам Евгений с подобным случаем сталкивается впервые, но уверяет, что видел подобные видео уже не раз в сети.

Надо отметить, что рыбалка в этом месте прошла на ура. За два дня друзья именно в этих лунках неплохо порыбачили и домой вернулись с уловом.

Видео набрало уже 20 тысяч просмотров и около 500 лайков.