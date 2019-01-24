Погорельцы многоквартирного дома из Новоаганска разместились у родственников

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-24T10:57:05+03:00

Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

В огне погиб один человек

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Появились подробности страшного пожара, случившегося сегодня ночью в городском посёлке Новоаганск Нижневартовского района.

Напомним, сообщение о пожаре поступило 24 января в 2 часа 35 минут ночи. Звонивший сообщил, что горит квартира в двухэтажном жилом доме на улице Новой.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление в одной из квартир на втором этаже.

Пожарные немедленно приступили к эвакуации и спасению людей. Всего в доме проживало 16 человек, из них 4 детей. Все жильцы эвакуированы.

В больницу с места пожара с диагнозом «отравление продуктами горения» доставлены четыре человека. Детей среди пострадавших нет. Также известно об одном погибшем. Это 55-летний мужчина.

Пожар удалось локализовать только к 5.15 утра на площади более 700 квадратных метров. В 6 часов 46 минут было ликвидировано открытое горения. В настоящее время ведется проливка конструкций.

Жильцы дома разместились у родственников.

По данным поселковой администрации, жилой дом был признан ветхим. Расселение жильцов было запланировано на 2022 год.

По предварительным выводам дознавателей, причиной пожара могли стать нарушения при эксплуатации электрооборудования.