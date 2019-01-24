Продавец из Радужного заплатит крупный штраф за продажу пива подросткам

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-24T10:50:22+03:00

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Подростки из Радужного всегда знают, где можно без проблем купить пиво или сигареты. Полицейские периодически проводят рейды и выявляют продавцов-нарушителей.

Так, накануне мировой судья города Радужный признал виновным местного жителя в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Выяснилось, что ранее в магазине продавец продал подростку пиво. За правонарушение несознательного работника торговой точки привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, в июне 2018 года он вновь продал в том же магазине пиво подростку.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.