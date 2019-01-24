Продавец из Радужного заплатит крупный штраф за продажу пива подросткам
Подростки из Радужного всегда знают, где можно без проблем купить пиво или сигареты. Полицейские периодически проводят рейды и выявляют продавцов-нарушителей.
Так, накануне мировой судья города Радужный признал виновным местного жителя в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.
Выяснилось, что ранее в магазине продавец продал подростку пиво. За правонарушение несознательного работника торговой точки привлекли к административной ответственности. Несмотря на это, в июне 2018 года он вновь продал в том же магазине пиво подростку.
Суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.