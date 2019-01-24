В Нижневартовске сожитель сломал нос любимой столовой ложкой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-24T09:56:11+03:00

Женщина обратилась за помощью к силовикам

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Во время патрулирования к сотрудникам вневедомственной охраны подошла избитая жительница Нижневартовска и попросила помощи. Оказалось, что на неё напал любимый человек.

Старжам порядка женщина рассказала, что побои ей нанес ее сожитель столовой ложкой. У женщины были видимые телесные повреждения и следы крови на лице.

В ходе поисковых мероприятий был установлен 29-летний подозреваемый. Мужчина попытался скрыться, но был пойман сотрудниками вневедомственной охраны и передан в полицию для дальнейшего разбирательства.

Прибывшая на место бригада врачей скорой помощи установила у пострадавшей ушиб мягких тканей лица, перелом спинки носа со смещением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ведется следствие.