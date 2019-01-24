Пять лет тюрьмы получил житель Сургута за наркотики
Хранил наркотики в крупном размере для себя житель Сургута. Выяснилось, что наркозависимый горожанин уже был судим за аналогичное преступление.
Накануне, сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
Известно, что в сентябре 2018 года он прибрел синтетические наркотики в крупном размере для собственного употребления, которые хранил при себе.
Также было установлено, что подсудимый на момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления.
Суд, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.