В Сургуте бармен «обчистила» кассу работодателя
Женщину задержали полицейские
Фото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:
Пропавшую выручку бара полицейские Сургусткого района нашли у сотрудницы питейного заведения. Женщина объясняет стражам порядка, что ее подтолкнуло на преступление.
- В Сургутском районе сотрудниками полиции раскрыта кража денег. 40-летняя подозреваемая, являясь барменом кафе, похитила из кассы выручку в сумме порядка 15 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому атвономному округу-Югре.
Отметим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, раскрыто 42, из них: грабеж, угон, 17 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.