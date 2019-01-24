В Сургуте бармен «обчистила» кассу работодателя

СЕГОДНЯ 08:55 2019-01-24T08:55:41+03:00

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Пропавшую выручку бара полицейские Сургусткого района нашли у сотрудницы питейного заведения. Женщина объясняет стражам порядка, что ее подтолкнуло на преступление.

- В Сургутском районе сотрудниками полиции раскрыта кража денег. 40-летняя подозреваемая, являясь барменом кафе, похитила из кассы выручку в сумме порядка 15 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому атвономному округу-Югре.

Отметим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, раскрыто 42, из них: грабеж, угон, 17 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.