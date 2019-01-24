В ХМАО на пожаре в многоквартирном доме погиб один и пострадали три человека
Страшный пожар в городском посёлке Новоаганск Нижневартовского района случился глубокой ночью, 24 января.
Как сообщает «Центроспас-Югория», загорелся двенадцатиквартирный, двухэтажный жилой дом на улице Новая.
Сообщения о возгорании поступило в 02:35. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. На месте пожара работали 4 единицы техники, 7 человек личного состава.
В результате возгорания строение частично уничтожено. Пожарными учреждения «Центроспас-Югория» спасены четыре человека. Всего огнеборцы эвакуировали 12 человек, из них один ребёнок.
На пожаре погиб 55-летний мужчина. Пострадали три человека: 36-летняяженщина и двое мужчин 45 и 34 лет. С отравлением угарным газом, пострадавшие госпитализированы в «Новоаганскую районную больницу». Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.