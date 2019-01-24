Губернатор Югры пригласила Владимира Путина на открытие театра в Когалыме

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-24T08:28:01+03:00

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пригласила Владимира Путина в Когалым на открытие филиала Государственного академического Малого театра. Об этом сообщает портал правительства округа.

Глава региона представила проект театра на заседании попечительского совета Московского государственного университета имени Ломоносова под председательством Президента России. Филиал Государственного академического Малого театра в Когалыме начнет работу уже в марте.

Строительство филиала Малого театра в округе ведется в рамках пятистороннего соглашения между министерством культуры России, государственным академическим Малым театром, правительством Югры, компанией «ЛУКОЙЛ» и администрацией города.

Отметим, что под филиал реконструируется здание бывшего культурно-досугового комплекса «Янтарь». Труппа учреждения будет состоять из выпускников театрального училища имени Щепкина. Напомним, что 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра.