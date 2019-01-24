Сургут летом встретит 425-летний юбилей
Летом жители Сургута встретят юбилей любимого города. Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин на брифинге, прошедшем 23 января.
- Мы готовимся к большому празднику — 425-летию Сургута. Департамент архитектуры и градостроительства является ответственной структурой за красочное оформление города в зоне проведения праздничного действия, — рассказал Юрий Викторович. —Декорирование городских улиц и площадей к юбилею начнется летом. Изготовление элементов украшения запланировано до 3 июня, установка и монтаж будет выполнен в срок до 7 июня.
В настоящее время формируется адресная программа и уточняются места установки флажных конструкций, сцены и других красочных деталей. Предварительно разработан юбилейный знак 425-летия Сургута, имеющий несколько вариантов для возможной корректировки с учетом пожеланий и замечаний.
- Совместно с комитетом культуры и туризма мы разместим на официальном портале Администрации города варианты разработанного логотипа и предложим горожанам принять участие в обсуждении. Всех сургутян приглашают активно поучаствовать в данном опросе.