2019-01-24T07:59:31+03:00
Общество

Сургут летом встретит 425-летний юбилей

Горожан просят активно поучаствовать в праздновании
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Летом жители Сургута встретят юбилей любимого города. Как рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин на брифинге, прошедшем 23 января.

- Мы готовимся к большому празднику — 425-летию Сургута. Департамент архитектуры и градостроительства является ответственной структурой за красочное оформление города в зоне проведения праздничного действия, — рассказал Юрий Викторович. —Декорирование городских улиц и площадей к юбилею начнется летом. Изготовление элементов украшения запланировано до 3 июня, установка и монтаж будет выполнен в срок до 7 июня.

В настоящее время формируется адресная программа и уточняются места установки флажных конструкций, сцены и других красочных деталей. Предварительно разработан юбилейный знак 425-летия Сургута, имеющий несколько вариантов для возможной корректировки с учетом пожеланий и замечаний.

- Совместно с комитетом культуры и туризма мы разместим на официальном портале Администрации города варианты разработанного логотипа и предложим горожанам принять участие в обсуждении. Всех сургутян приглашают активно поучаствовать в данном опросе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Нижневартовска снял с чужой карты 50 тысяч рублей
Водитель «Хендай» разбился насмерть в ДТП на трассе в Сургутском районе
Погода в Югре 24 января: -17 градусов и без осадков
В Когалыме дворы и подъезды оборудуют камерами видеонаблюдения
Неадекватный водитель больше не будет кататься по Мегиону
В Югре 42 медучреждения получили высокоскоростной доступ в Интернет
В Сургуте два подростка в квартире одноклассницы украли деньги, предназначенные для больного отца
В Ханты-Мансийске выбрали официальную гостиницу Югорского лыжного марафона
Прокурор Пыть-Яха обнаружил сайт с пропагандой межрасовой ненависти
В Югре родителям частично компенсируют питание школьников
Жителей и гостей Ханты-Мансийска научат исполнять традиционные танцы обских угров
Полтора кубометра пива изъяли полицейские Лангепаса у торговца из павильона
Таможенников Ханты-Мансийска удивили помидоры черри из Египта под логотипом FIFA
Вмешательство следователей заставило работодателей Югры выплатить 150 миллионов долгов по зарплате
В Сургуте управляющая компания два года незаконно начисляла платежи жильцам квартир
У охотника из Югры инспекторы отняли застреленного зайца
Боксёр из Югры Руслан Камилов проведет бой за титул WBA Continental
На дорогах Югры инспекторы ДПС устроят массовую проверку водителей