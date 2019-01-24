Житель Нижневартовска снял с чужой карты 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-24T07:52:06+03:00

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Неимоверную глупость совершил житель Нижневартовска. Мужчина выкрал чужую банковскую карту и снял с нее деньги, не подумав, что данные о транзакции остаются в банкомате, кроме того скрыться от видеокамер проблематично.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело по факту кражи. 37-летний мужчина, находясь в доме по улице Омская, мужчина похитил банковскую карту заявителя, впоследствии обналичил с неё 48 500 рублей. Похитителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: 3 кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.