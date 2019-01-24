2019-01-24T07:23:41+03:00
Происшествия

Водитель «Хендай» разбился насмерть в ДТП на трассе в Сургутском районе

Грузовик и две иномарки превратились в автохлам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельная авария случилась 23 января в 8 утра на 27 км автодороги «СургутНижневартовск» в Сургутском районе.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 64-летний водитель за рулём «Хендай» не справился с управлением, допустил занос автомобиля, врезался в движущийся во встречном направлении автомобилем «Ивеко». От удара автомобиль «Хендай», отбросило на автомобиль «Тойота Королла».

В результате происшествия, водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения и 2 – за отказ от медицинского освидетельствования. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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