В Когалыме дворы и подъезды оборудуют камерами видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-23T15:51:47+03:00

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Видеокамеры позволяют городским жителям чувствовать себя безопаснее и не волноваться, к примеру, за припаркованный во дворе автомобиль. Потому во когалымчане все чаще задумываются об оборудовании своих подъездов системой видеонаблюдения.

Так, в некоторых домах Когалыма это уже сделано. Например, жильцы дома №34 по улице Мира, где после установки видеокамер заметили, что стало заметно чище и спокойнее. По информации управления жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма, на сегодняшний день аналогичная работа ведется с жильцами еще нескольких домов. Жители второго подъезда дома №36 по улице Дружбы Народов на общем собрании решили установить восемь камер по периметру дома и две камеры внутри подъезда. Запланировано проведение общего голосования по подключению видеонаблюдения на собрании жильцов дома №29 по улице Дружбы Народов и дома №2 по улице Ленинградская. До конца текущего месяца будет осуществлен монтаж видеонаблюдения в доме №37 по улице Дружбы Народов.

- В подъездах нашего дома достаточно чисто, жильцы соблюдают порядок. Но мы решили пойти еще дальше, а именно - установить видеонаблюдение, так как у нас много семей с детьми, многие жители имеют автомобили, которые паркуют во дворе. И всем хочется быть уверенным в своей безопасности, - рассказала председатель многоквартирного дома 37 по ул. Дружбы Народов Светлана Кадочникова. - В декабре было проведено общее собрание собственников помещения многоквартирного дома по вопросам установки видеонаблюдения и заключения договора с ООО «Комфорт +». По итогам голосования 69% собственников дали согласие. На данный момент уже пройден тестовый режим двух видеокамер, определена стоимость установки и подключения 11 камер, две из которых будут установлены на улице. Девять камер будут установлены в подъездах в местах, которые мы называем проблемными. Ежемесячный платеж с одной квартиры составит 94,75 рублей.