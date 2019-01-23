Неадекватный водитель больше не будет кататься по Мегиону

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-23T15:40:42+03:00

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Наркотическая зависимость не мешала жителю Мегиона садиться за руль. Так было до проверки прокуратурой.

Как сообщает прокуратура Югры, выяснилось, что местный житель имеет право на управление транспортными средствами на основании ранее выданного ему водительского удостоверения. Вместе с тем, он состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.

Так как наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами прокурор города в суд направил заявление о прекращении действия права югорчанина на управление транспортным средством.

Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.