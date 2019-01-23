2019-01-23T15:26:47+03:00
Общество

В Югре 42 медучреждения получили высокоскоростной доступ в Интернет

Было построено 150 километров оптоволоконных сетей
Алена Кульмухаметова
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Сразу 42 подразделения лечебно-профилактических учреждений из восьми районов и двух городов Югры получили высокоскоростной доступ в интернет в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи сельских больниц и поликлиник.

По информации правительства ХМАО-Югры, к современной сети подключены по десять медорганизаций Кондинского и Сургутского районов и шесть – в Ханты-Мансийском районе. В Березовском районе выход в интернет получили пять подразделений, в Октябрьском – четыре, в Нефтеюганском – три, а в Мегионе, Нягани, Нижневартовском и Белоярском районах – по одному медучреждению.

- Высокоскоростной интернет позволит ускорить работу всех профильных информационных систем. Кроме того, даже для небольших поселковых медучреждений станут доступными удаленный мониторинг пациентов и дистанционное консультирование с крупнейшими центрами Югры и России, – подчеркнул директор окружного департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

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