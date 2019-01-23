В Сургуте два подростка в квартире одноклассницы украли деньги, предназначенные для больного отца

СЕГОДНЯ 15:21 2019-01-23T15:21:52+03:00

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Один миллион 200 тысяч рублей ущерба нанесли два подростка жительнице Сургута, проникнув в ее квартиру.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, воришек вычислили оперативники при поквартирном обходе города.

Известно, что 16 и 15-летние подростки вытащили из кармана верхней одежды своей одноклассницы ключи и, проникнув в квартиру, из сейфа похитили имеющиеся деньги и украшения. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Известно, что деньги заявительница хранила в валюте и, решив совершить обмен, заметила их отсутствие. Средства предназначались на реабилитационные мероприятия супруга, который перенес инсульт.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.