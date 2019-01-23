В Ханты-Мансийске выбрали официальную гостиницу Югорского лыжного марафона

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-23T14:56:45+03:00

До места «старт» всего девять километров

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Открыт прием заявок от участников VII Югорского лыжного марафона, который пройдет в Ханты-Мансийске 6 апреля 2019 года, на льготное размещение в официальной гостинице соревнований.

По информации «ЮграМегаСпорт», ею стала гостиница «Олимпийская» из Ханты-Мансийска. Она неоднократно становилась официальным местом размещения участников марафона.

Отметим, что расстояние от «Олимпийской» до места старта «Югорского марафона» — 9 км. В день марафона от «Олимпийской» до места старта (и обратно) будут курсировать бесплатные шаттлы.

Кроме того, именно в «Олимпийской» с 3 по 5 апреля будет работать офис соревнований и производиться выдача стартовых номеров. Кстати, в «Олимпийской» неоднократно останавливались победители и призеры Югорского лыжного марафона разных лет – Александр Большунов, Александр Легков, Сергей Устюгов и другие.