Прокурор Пыть-Яха обнаружил сайт с пропагандой межрасовой ненависти

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-23T14:46:31+03:00

Доступ к ресурсу закрыт по решению суда

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Запрещённый сайт был выявлен прокуратурой Пыть-Яха в ходе мониторинга сети Интернет. Оказалось, что один из ресурсов содержит информацию, пропагандирующую межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Тогда прокурор города обратился в Центральный районный суд гТюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме.

Решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.