В Югре родителям частично компенсируют питание школьников

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-23T14:30:30+03:00

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Решение о принятии единой модели организации и контроля качества питания в школах Югры было принято накануне по итогам совещания, проведенного департаментом образования и молодежной политики округа.

Рабочая группа, в состав которой войдут представители сферы образования и родительской общественности, определит единые и понятные подходы организации и контроля качества питания в школах Югры.

- Единая модель, которая определит механизм предоставления этой меры поддержки, необходим. Работа по выработке единой модели будет завершена в апреле, а после принятия – растиражирована в общеобразовательных организациях региона, – сообщил директор департамента Алексей Дренин. – Обеспечение учащихся Югры сбалансированным питанием, соответствующим всем современным стандартам качества, остается одним их приоритетных направлений работы системы образования автономного округа.

В департаменте образования региона отметили, что единая модель, как и прежде, будет гарантировать родителям школьников частичную компенсацию стоимости питания. При этом предполагается, что моделью будет предусмотрена возможность родительской доплаты за наполнение школьного меню, исходя из индивидуальных запросов ребенка. При этом родительская общественность сможет принимать участие в контроле качества питания детей.