Жителей и гостей Ханты-Мансийска научат исполнять традиционные танцы обских угров

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-23T14:01:43+03:00

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Жители и гости Ханты-Мансийска смогут узнать много нового о традиционной культуре обских угров, о локальных особенностях и местах бытования танцев - мужских и женских, научатся выполнять их отдельные элементы.

Все почитатели традиционной культуры обско-угорских народов могут принять участие в творческой встрече с носителем традиционной культуры, хореографом-постановщиком Маргаритой Федоровной Рябовой «Я обещала сохранить и научить…».

Мероприятие запланировано на 26 января 2019 года в 15:00 в Окружном Доме народного творчества.

Отметим, что ученики Маргариты Рябовой работают в Театре обско-угорских народов «Солнце», являются руководителями фольклорных коллективов, действующих на территории Югры.