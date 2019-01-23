Полтора кубометра пива изъяли полицейские Лангепаса у торговца из павильона

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-23T13:52:40+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Отпускать алкоголь горожанам, ему было не разрешено

Изменить размер текста: A A

На нарушение законодательства полиции указал житель Лангепаса. Он сообщил, что в двух торговых точках торгуют пивом.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, при проверке информации участковыми уполномоченными установлено, что павильоны являются нестационарными торговыми объектами и в соответствии с муниципальным постановлением главы города в них запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Несмотря на запрет, индивидуальный предприниматель, продавал горожанам пиво.

В настоящее время предприниматель привлечен к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Материалы дела переданы в суд для избрания меры наказания. Кроме того, сотрудниками полиции из торговых павильонов изъята алкогольная продукция общим объемом более 1600 литров.