Таможенников Ханты-Мансийска удивили помидоры черри из Египта под логотипом FIFA

СЕГОДНЯ 13:34 2019-01-23T13:34:56+03:00

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Ханты-Мансийская таможня совместных с подразделениями полицией и Сургутской транспортной прокуратурой выявила почти 46 000 единиц товаров с нанесёнными логотипами известных фирм, с признаками контрафактности.

Чаще всего подделывают детскую одежду, игрушки и развивающие конструкторы, наушники и музыкальные колонки, чехлы для мобильных устройств, одежда, обувь и сумки, зажигалки, кофе, чай и конфеты, средства контрацепции, спортивные товары (одежда, обувь, шапки, сумки), в том числе с товарными знаками, права на которые принадлежат FIFA.

В минувшем году ханты-мансийскими таможенниками фиксировались курьезные случаи, когда в Сургуте в ходе рейда была обнаружена партия помидоров «черри» из Египта, в ящиках, брендированных кубком чемпионата мира по футболу и яркими надписями «RUSSIA2018», «FIFA WORLD CUP 2018». Выявляли и туалетную воду и даже мужские домашние тапки FIFA.

А в Нефтеюганске проверяющие нашли и просроченную подделку: рядом с контрафактным и частично просроченным кофе «JACOBS» у предпринимателя находились этикетки с пролонгированным сроком годности.

Сумма нанесенного ущерба правообладателям составила почти 9,8 млн. рублей.