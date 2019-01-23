Вмешательство следователей заставило работодателей Югры выплатить 150 миллионов долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-23T12:59:37+03:00

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Следователи Югры подвели итоги работы за 2018 год. Ими было завершено расследование 57 уголовных дел о невыплате работникам предприятий заработной платы.

Как сообщает следственный комитет округа, принимаемые меры позволили возместить перед жителями округа и других субъектов задолженность на сумму свыше 150 миллионов рублей.

В большинстве случаев после возбуждения уголовного дела руководители фирм изыскивают возможность рассчитаться с сотрудниками и в добровольном порядке возмещают причиненный материальный ущерб. Однако в следственной практике имеются факты, когда даже после возбуждения уголовного дела работодатели не принимают мер к погашению задолженности. В таких на имущество обвиняемых по уголовным делам о невыплате заработной платы наложен арест на общую сумму свыше 43 миллионов рублей.

Жители округа могут оставлять свои заявления не только в приёмных следователей, но и в соцсетях.К примеру, в январе в группу следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница округа, сообщившая о невыплате заработной платы ее супругу, работающему в строительной фирме. По данному факту была незамедлительной организована процессуальная проверка, в настоящее время следователи принимают меры к погашению задолженности.