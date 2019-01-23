В Сургуте управляющая компания два года незаконно начисляла платежи жильцам квартир

СЕГОДНЯ 12:53 2019-01-23T12:53:12+03:00

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Не имели прав на начисление платежей, но взимала их в полном объёме с жильцов многоквартирных домов управляющая компания из Сургута. Местные жители сами обратились в прокуратуру.

Как сообщает прокуратура Югры, по обращению местных жителей о нарушении ООО «УЮТ» законодательства при начислении коммунальных платежей была проведена проверка.

Протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирного дома утвержден размер платы за услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Выяснилось, что решение управляющей компанией ООО «УЮТ» не исполнено, начисление платежей производилось с 2016 по 2018 годы по неутвержденному собственниками многоквартирного дома тарифу.

Прокурор города внес руководителю управляющей компании представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ООО «УЮТ» произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, сформирован резерв на текущий ремонт в соответствии с решением собственников многоквартирного дома в размере более 1 млн. рублей.