У охотника из Югры инспекторы отняли застреленного зайца
Штраф от трёх тысяч рублей грозит охотнику из Советского района за незаконно добытого зайца.
Нарушитель был выявлен Советским отделом Природнадзора Югры во время проведения рейда. У мужчины была изъята одна особь незаконно добытого самца зайца.
В соответствии с расчетом ущерба, причиненным животному миру, проводится претензионная работа. Горе-охотнику предстоит заплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Сумма зависит от пола животного.
Кроме того, с 14 по 17 января 2019 года инспекторами Кондинского отдела Природнадзора Югры совместно с представителями ОМВД по Кондинскому району проведено два патрулирования.
В ходе мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района зафиксировано два нарушения Правил охоты, отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права охотиться на срок до двух лет.
В ходе патрулирования, сотрудниками Природнадзора снята металлическая петля для ловли пушных зверей.