У охотника из Югры инспекторы отняли застреленного зайца

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-23T12:44:39+03:00

Штраф от трёх тысяч рублей грозит охотнику из Советского района за незаконно добытого зайца

Мужчина не имел разрешения на охоту

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Штраф от трёх тысяч рублей грозит охотнику из Советского района за незаконно добытого зайца.

Нарушитель был выявлен Советским отделом Природнадзора Югры во время проведения рейда. У мужчины была изъята одна особь незаконно добытого самца зайца.

В соответствии с расчетом ущерба, причиненным животному миру, проводится претензионная работа. Горе-охотнику предстоит заплатить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Сумма зависит от пола животного.

Кроме того, с 14 по 17 января 2019 года инспекторами Кондинского отдела Природнадзора Югры совместно с представителями ОМВД по Кондинскому району проведено два патрулирования.

В ходе мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Кондинского района зафиксировано два нарушения Правил охоты, отсутствие разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа от 500 до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права охотиться на срок до двух лет.

В ходе патрулирования, сотрудниками Природнадзора снята металлическая петля для ловли пушных зверей.