Боксёр из Югры Руслан Камилов проведет бой за титул WBA Continental

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-23T11:58:28+03:00

Боксёр из Нижневартовска проведет поединок за титул континентального чемпиона WBA Continental 22 февраля в Екатеринбурге

На этом же турнире выступил и другой российский боксер Магомед Курбанов

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В случае победы в предстоящем поединке Руслан Камилов попадет в рейтинг сильнейших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации и сможет начать гонку за титулом Чемпиона мира.

Боксёр из Нижневартовска проведет поединок за титул континентального чемпиона WBA Continental 22 февраля в Екатеринбурге. На турнире RCC Boxing Promotions его соперником станет Евгений Смирнов.

Отметим, что для Камилова предстоящий бой станет шестым за два года и первым титульным в карьере. Смирнов свою карьеру начал еще в 2014 и уже стал Чемпионом мира по молодежи по версии WBС.

Отметим, что на этом же турнире выступил и другой российский боксер Магомед Курбанов, которому предстоит бой с американцем Вальтер Кастильо.