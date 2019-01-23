2019-01-23T11:58:28+03:00
Спорт

Боксёр из Югры Руслан Камилов проведет бой за титул WBA Continental

На этом же турнире выступил и другой российский боксер Магомед Курбанов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Боксёр из Нижневартовска проведет поединок за титул континентального чемпиона WBA Continental 22 февраля в ЕкатеринбургеБоксёр из Нижневартовска проведет поединок за титул континентального чемпиона WBA Continental 22 февраля в Екатеринбурге
Изменить размер текста:

В случае победы в предстоящем поединке Руслан Камилов попадет в рейтинг сильнейших боксеров по версии Всемирной боксерской ассоциации и сможет начать гонку за титулом Чемпиона мира.

Боксёр из Нижневартовска проведет поединок за титул континентального чемпиона WBA Continental 22 февраля в Екатеринбурге. На турнире RCC Boxing Promotions его соперником станет Евгений Смирнов.

Отметим, что для Камилова предстоящий бой станет шестым за два года и первым титульным в карьере. Смирнов свою карьеру начал еще в 2014 и уже стал Чемпионом мира по молодежи по версии WBС.

Отметим, что на этом же турнире выступил и другой российский боксер Магомед Курбанов, которому предстоит бой с американцем Вальтер Кастильо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дорогах Югры инспекторы ДПС устроят массовую проверку водителей
Директор фирмы из Мегиона «спрятал» от налоговой 36 миллионов рублей
Десять тысяч рублей у жителя Нягани ушли мимо друга мошеннику
В Нефтеюганском районе ликвидирована несанкционированная свалка
В Ханты-Мансийске на 19 лет отправится в тюрьму жестокий убийца, вор и угонщик
В Нефтеюганске за наркотики судят жителя Брянска
«Липовая» учительница из Сургута два года учила вологодских школьников английскому
Житель Нижневартовска за видеокарту пойдёт под суд
Лучшие этнокультурные центры выберут в Югре
Сбербанк признан самым сильным банковским брендом в мире по версии Brand Finance
За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 14 человек
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба из-за ситуации с авиадебоширом
Сургутянка выкрала золото у пенсионерки и сдала в ломбард
Смертельное ДТП произошло утром в Сургутском районе
В Нижневартовске для студентов пройдёт «полная ребусня»
Погода в Югре 23 января: -14 градусов и облачно
В аэропорту Ханты-Мансийска организовали горячее питание для пассажиров рейса «Сургут – Москва»
Опубликовано видео задержания дебошира в самолёте, выполнявшим рейс «Сургут – Москва»
В Югре оклеветали тезку пьяного дебошира, пожелавшего улететь в Афганистан
Наталья Комарова вернётся в Ханты-Мансийск после ситуации с захваченным самолётом
В Югре с гриппом и ОРВИ в больницах находятся 267 человек