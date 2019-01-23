2019-01-23T11:50:54+03:00
Общество

На дорогах Югры инспекторы ДПС устроят массовую проверку водителей

Жителей и гостей округа просят отнестись к рейду с пониманием
Алена Кульмухаметова
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Акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»Акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»Фото: Татьяна Коркина
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Пьяных водителей будут выявлять в пятницу, 25 января, сотрудники Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в профильном ведомстве, акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих атвомобилями в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.

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