На дорогах Югры инспекторы ДПС устроят массовую проверку водителей
Пьяных водителей будут выявлять в пятницу, 25 января, сотрудники Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сообщили в профильном ведомстве, акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих атвомобилями в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.