На дорогах Югры инспекторы ДПС устроят массовую проверку водителей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-23T11:50:54+03:00

Акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» Фото: Татьяна Коркина

Жителей и гостей округа просят отнестись к рейду с пониманием

Изменить размер текста: A A

Пьяных водителей будут выявлять в пятницу, 25 января, сотрудники Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в профильном ведомстве, акция по массовой проверке нетрезвых водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения запланирована на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих атвомобилями в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на загородных автодорогах и осознания неотвратимости наказания.