Директор фирмы из Мегиона «спрятал» от налоговой 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-23T11:40:54+03:00

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Правоохранители пытаются заставить заплатить его по счетам

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Вернуть неуплаченные налоги государству всё же придётся директору фирмы из Мегиона. Сейчас мужчина подвергся уголовному преследованию.

По информации следственного комитета Югры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Базис» из города Мегион. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по материалам югорских налоговиков.

В 2013-2015 годах подозреваемый уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов на общую сумму свыше 36 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.