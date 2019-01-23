Директор фирмы из Мегиона «спрятал» от налоговой 36 миллионов рублей
Вернуть неуплаченные налоги государству всё же придётся директору фирмы из Мегиона. Сейчас мужчина подвергся уголовному преследованию.
По информации следственного комитета Югры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Базис» из города Мегион. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело возбуждено по материалам югорских налоговиков.
В 2013-2015 годах подозреваемый уклонился от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов на общую сумму свыше 36 миллионов рублей, предоставив в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.