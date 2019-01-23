2019-01-23T10:59:03+03:00
Происшествия

Десять тысяч рублей у жителя Нягани ушли мимо друга мошеннику

Простой звонок мог решить вопрос
Алена Кульмухаметова
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Переписка в соцсети и просьба занять денег снова вышла прибылью для мошенников. На этот раз поддался влиянию житель Нягани.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нягани молодой человек сообщил, что в одной из социальных сетей ему пришло сообщение от друга, который просил перечислить деньги на указанный номер карты.

Объясняя тем, что свою он забыл дома, а в данный момент находится в магазине и ему срочно необходимо оплатить товар. Молодой человек выполнил просьбу знакомого, после чего последний сообщил, что платеж не прошел. Повторив операцию, потерпевший лишился около 10 тысяч рублей и, зайдя на страницу друга, обнаружил, что она была удалена.

Возбуждено уголовное дело.

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