2019-01-23T10:52:46+03:00
Общество

В Нефтеюганском районе ликвидирована несанкционированная свалка

На нехорошее соседство пожаловались местные жители
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Природнадзора ЮгрыФото с сайта Природнадзора Югры
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Несанкционированная свалка в посёлке Юганская Обь Нефтеюганского района ликвидирована. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

Ранее, в Природнадзор Югры поступило обращение о несанкционированном размещении отходов в поселке Юганская Обь.

Инспектором Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проведено обследование, в результате которого информация, указанная в обращении подтвердилась.

Материалы обследования, для принятия мер по устранению несанкционированной свалки, либо обязании землепользователя ликвидировать захламление отходами, были переданы в администрацию Нефтеюганского района. Согласно предоставленной информации, власти сельского поселения провели работу по ликвидации несанкционированной свалки.

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