2019-01-23T10:43:20+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске на 19 лет отправится в тюрьму жестокий убийца, вор и угонщик

Мужчина был сильно пьян во время преступлений
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Житель Ханты-Мансийска решил пожить в деревне и заниматься хозяйством. Идея обернулась жуткой трагедией для его знакомых.

Как сообщает следственный комитет Югры, 44-летний житель окружной столицы признан виновным в совершении двойного убийства, хищении огнестрельного оружия, краже и угоне.

С 2016 года подсудимый проживал и работал в деревне Тренька Ханты-Мансийского района, где вместе с хозяином дома занимался животноводством. 22 мая 2017 года подсудимый, будучи пьян, поссорился с другим рабочим. Он схватил топор и стал бить своего оппонента по голове и телу. После этого подсудимый совершил убийство владельца участка.

Похитив из дома охотничье ружьё с патронами, электростанцию, бензиновый генератор, сотовый телефон одного из потерпевших и продукты питания, подсудимый угнал в деревне лодку, на которой отправился в Ханты-Мансийск.

Оперативники задержали преступника по горячим следам. Приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Кроме этого суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о возмещении морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

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