В Нефтеюганске за наркотики судят жителя Брянска
Большую партию синтетических наркотиков изъяли полицейские Югры у жителя Брянска. Гость из другого региона промышлял преступным бизнесом на территории округа.
Нефтеюганская межрайонная прокуратура накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянска. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной преступной группой в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере.
До февраля 2018 года житель Брянска периодически доставлял в Сургут наркотики крупными партиями и передавал их сообщникам, которые в дальнейшем расфасовывали на более мелкие партии и размещали их в различных местах на территории автономного округа. О месте нахождения тайников они сообщали организатору группы через мобильные устройства связи для последующего сбыта потребителям.
Преступная деятельность наркосбытчика пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические вещества массой более 2 килограмм.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.