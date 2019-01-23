2019-01-23T10:06:39+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске за наркотики судят жителя Брянска

Оперативниками было изъято 2 килограмма «синтетики»
Алена Кульмухаметова
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Фото с прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с прокуратуры ХМАО-Югры
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Большую партию синтетических наркотиков изъяли полицейские Югры у жителя Брянска. Гость из другого региона промышлял преступным бизнесом на территории округа.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянска. Он обвиняется в покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной преступной группой в крупном размере и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере.

До февраля 2018 года житель Брянска периодически доставлял в Сургут наркотики крупными партиями и передавал их сообщникам, которые в дальнейшем расфасовывали на более мелкие партии и размещали их в различных местах на территории автономного округа. О месте нахождения тайников они сообщали организатору группы через мобильные устройства связи для последующего сбыта потребителям.

Преступная деятельность наркосбытчика пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты синтетические наркотические вещества массой более 2 килограмм.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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