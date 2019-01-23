«Липовая» учительница из Сургута два года учила вологодских школьников английскому

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-23T09:56:02+03:00

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Чему именно научились дети у учителя английского языка из Сургута родители вологодских школьников не знают. Шокирующую новость рассказал один из федеральных телеканалов.

Выяснилось, что женщина переехала в Вологодскую область несколько лет назад из Сургута. Для трудоустройства в школу, молодая женщина предоставила сразу два диплома о высшем образовании. В сельской школе учительницу с такими познаниями приняли с радостью.

Спустя некоторое время учителя и родители школьников заметили, что знание английского у ребят мягко говоря очень слабое. Да и характеристики, которые иногда писала учительница шокировали коллег безграмотностью.

Сейчас с лжеучительницей разбираются следователи. 33-летняя Анна Бабий, если судить по документам, получила профессиию эколога в Сургутском госуниверситете, потом на педагога-дефектолога в Волгоградском педуниверситете, а вдобавок еще и получила сертификат на право преподавания английского языка. После рождения 4 ребенка и выхода на работу с еще одним дипломом о высшем образовании теперь уже из Татарстана, компетентность педагога решили проверить в полиции.

- Как она преподавала английский, неизвестно. Но, по слухам, старшеклассник, который занимался с репетитором в райцентре, не раз и не два замечал, что знает больше своей учительницы. Впрочем, официальных жалоб от родителей не поступало, а Бабий трудилась в полную силу. И даже после рождения четвертого ребенка пробыла на больничном всего три месяца. А когда снова вышла на работу, то, к удивлению всех, принесла еще один диплом — Казанского университета, теперь с правом преподавания биологи и химии. Вот тут и стали возникать сомнения, - рассказал первый канал.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".