2019-01-23T09:34:04+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска за видеокарту пойдёт под суд

Мужчина решил не оплачивать нужную деталь
Алена Кульмухаметова
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Кража нужной детали для компьютера не сошла с рук жителю Нижневартовска. На парня завели уголовное дело.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске полицейскими установлен подозреваемый в краже. Известно, что 19-летний злоумышленник, находясь в торговом центре по улице Чапаева, похитил видеокарту стоимостью 8000 рублей. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 52 преступления, раскрыто 35, из них: один угон, 2 случая грабежа, 2 мошенничества, 6 краж и 5 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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