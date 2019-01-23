2019-01-23T08:55:10+03:00
Звезды

Лучшие этнокультурные центры выберут в Югре

Второй этап состоится в октябре 2019 года
Алена Кульмухаметова
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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Окружной Дом народного творчества объявил о начале приема заявок для участия в окружном смотре деятельности этнокультурных центров муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации организаторов, смотр пройдёт в два этапа, а заявки будут принимаются в электронном виде с 21 января по 28 марта 2019 года.

Экспертный совет определит 3 этнокультурных центра-победителя первого этапа, которые будут рекомендованы для участия в X Межрегиональном смотре деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также примут участие во втором этапе Смотра.

Второй этап состоится в октябре 2019 года, в рамках Межрегионального форума «Югра многонациональная», где будут определены и награждены Лауреаты I, II и III степеней.

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