2019-01-23T08:31:49+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 11 ДТП пострадали 14 человек

Задержаны семь пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Два человека получили серьезные травмы в жёстком ДТП с участием грузовика в Нижневартовском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 20:10, на 42 км автодороги «ЛангепасКогалым» в Нижневартовском районе 26-летний водитель грузовика «Краз» при развороте не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ваз».

В результате происшествия, водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля «Ваз» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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