Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба из-за ситуации с авиадебоширом

СЕГОДНЯ 07:56 2019-01-23T07:58:06+03:00

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По прилету в Ханты-Мансийск из Москвы, где 22 января глава региона находилась с рабочим визитом, губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба.

Причиной тому стала ситуация с авиадебоширом рейса «Сургут-Москва». Его участниками стали руководители региональных управлений Следственного комитета, Росгвардии, ФСБ, МВД, заместители главы региона, уполномоченный по правам человека в округе, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Она дала поручения профильным ведомствам - проконтролировать транспортировку каждого пассажира рейса SU1515 «Сургут-Москва».

А также, проконтролировать, чтобы всем пассажирам, которые опоздали на стыковочные рейсы, возместили финансовые потери в полном объёме.

Также будет оказана пассажирам при необходимости правовая и юридическая поддержка.

Ситуация находится под непосредственным контролем губернатора, членов правительства и уполномоченного по правам человека в Югре.

Отметим, что 61 пассажир рейса «Сургут – Москва», борт которого приземлился 22 января в аэропорту Ханты-Мансийска, вылетели до Москвы в 22.30.

Ещё 4 пассажира отправились в Москву утренним рейсом, 2 приняли решение вернуться в Сургут.