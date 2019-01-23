2019-01-23T07:48:18+03:00
Происшествия

Сургутянка выкрала золото у пенсионерки и сдала в ломбард

Воровку нашли по залоговому билету
Алена Кульмухаметова
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Золотые изделия на семьдесят тысяч рублей прихватила жительница посёлка Белый Яр из Сургутского района.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Сургутского района возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Находясь в поселке Белый Яр, подозреваемая похитила золотые изделия у 59-летней пенсионерки. Общая стоимость похищенного составила 70 000 рублей. Сотрудниками полиции изъят залоговый билет. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: одно мошенничество, одна кража и один случай причинения тяжких телесных повреждений.

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