Сургутянка выкрала золото у пенсионерки и сдала в ломбард
Воровку нашли по залоговому билету
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Золотые изделия на семьдесят тысяч рублей прихватила жительница посёлка Белый Яр из Сургутского района.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, полицейскими Сургутского района возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней женщины. Находясь в поселке Белый Яр, подозреваемая похитила золотые изделия у 59-летней пенсионерки. Общая стоимость похищенного составила 70 000 рублей. Сотрудниками полиции изъят залоговый билет. Возбуждено уголовное дело.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: одно мошенничество, одна кража и один случай причинения тяжких телесных повреждений.