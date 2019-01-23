Смертельное ДТП произошло утром в Сургутском районе
Обстоятельства аварии выясняют полицейские
На месте работают сотрудники полиции и спасателиФото: Татьяна Коркина
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Жуткая авария, в результате которой погиб один человек, случилась сегодня, 23 января, на трассе в Сургутском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по предварительным данным, около 08:20 на 25 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло столкновение двух автомобилей «Ивеко» и «Хендай Санта Фе».
В результате ДТП один человек погиб.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
О количестве раненых пока не сообщается. На место происшествия работают также экстренные службы. Пробки на трассе не образовалось.