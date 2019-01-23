Смертельное ДТП произошло утром в Сургутском районе

СЕГОДНЯ 07:25 2019-01-23T07:25:48+03:00

На месте работают сотрудники полиции и спасатели Фото: Татьяна Коркина

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Жуткая авария, в результате которой погиб один человек, случилась сегодня, 23 января, на трассе в Сургутском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, по предварительным данным, около 08:20 на 25 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошло столкновение двух автомобилей «Ивеко» и «Хендай Санта Фе».

В результате ДТП один человек погиб.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

О количестве раненых пока не сообщается. На место происшествия работают также экстренные службы. Пробки на трассе не образовалось.