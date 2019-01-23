В Нижневартовске для студентов пройдёт «полная ребусня»
Интеллектуальная игра «Полная ребусня: большая студенческая игра», посвященная празднованию Дня российского студенчества, пройдет в Нижневартовске 24 января.
Как сообщают орган6изаторы, в основе игры – интересные, авторские ребусы, а также раунд с логическими и юмористическими заданиями. Для участия в мероприятии, которое состоится в караоке-холле «Соло» в 18 часов, необходимо подать заявку. Ссылка на бланк опубликована в группе Молодежного центра в социальной сети «ВКонтакте».
Участие могут принять лица от 18 до 30 лет. Количество команд ограничено: в общей сложности будет сформировано 14 команд. В составе команды должно быть 6 человек.