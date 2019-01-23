Погода в Югре 23 января: -14 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-23T06:52:39+03:00

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В среду, 23 января, в Ханты-Мансийском автономном округе преимущественно пасмурно, небольшой снег. Ветер южный направлений 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -16, местами до -33 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег. Ветер южный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -15, -19 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -13 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -13, -17 градусов.

В Нефтеюганске облачная погода, снегопад. Ветер юго-западный, южный 5-9 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -14 градусов.

В Когалыме пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха -16, -14 градусов.

В Советском ясно и без осадков. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха: -33, -28 градусов.