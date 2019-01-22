Опубликовано видео задержания дебошира в самолёте, выполнявшим рейс «Сургут – Москва»
Пассажиры ведут себя спокойно
Фото: скриншот
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В сети появилось видео из самолёта, выполнявшего рейс «Сургут – Москва» и захваченного пьяным дебоширом. На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают мужчину. Пассажиры ведут себя спокойно, многие снимают происходящее на мобильный телефон.
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