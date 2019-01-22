В Югре оклеветали тезку пьяного дебошира, пожелавшего улететь в Афганистан

СЕГОДНЯ 18:22 2019-01-22T18:22:42+03:00

Парень в шоке от предъявленных ему в соцсетях обвинений

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Павел Шаповалов – тезка авиадебошира, чье имя засветилось в средствах массовой информации. Из-за этого он попал под общественный прессинг. Его фотография ушла в соцсети и СМИ в качестве фото захватчика.

Как рассказал его друг Виталий Артеменко, в личку Павла стали стучаться различные люди и обвинять его во всех грехах. Дошло до того, что Павел полностью закрыл свою страничку.

Парень, пострадавший от скорого на расправу общественного мнения, своим друзьям написал:

- Дорогие друзья. Самолет не угонял, простите. Отдельное спасибо высокопрофессиональным журналистам. Первый раз в жизни пожалел, что я не Рамзан Кадыров. Ну и все пожелания, пришедшие в личку, возвращаю отправителям.

Напомним, сегодня самолет SU1515, вылетевший из Сургута в Москву, поменял курс и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Вынужденная посадка произошла из-за пьяного дебоша на борту. В настоящее время злоумышленник задержан. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.