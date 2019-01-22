Наталья Комарова вернётся в Ханты-Мансийск после ситуации с захваченным самолётом

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-22T18:08:17+03:00

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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в связи с ситуацией с захваченным дебоширом самолётом авиакомпании «Аэрофлот» внесла изменения в свой рабочий график. Как сообщили в Правительстве ХМАО-Югры, в ближайшее время глава региона вернётся в Ханты-Мансийск.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угона воздушного судна, сопряжённого с угрозой применения насилия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.