2019-01-22T18:08:17+03:00
Происшествия

Наталья Комарова вернётся в Ханты-Мансийск после ситуации с захваченным самолётом

Глава региона внесла изменения в свой рабочий график
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова в связи с ситуацией с захваченным дебоширом самолётом авиакомпании «Аэрофлот» внесла изменения в свой рабочий график. Как сообщили в Правительстве ХМАО-Югры, в ближайшее время глава региона вернётся в Ханты-Мансийск.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту угона воздушного судна, сопряжённого с угрозой применения насилия. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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