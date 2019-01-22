В Югре с гриппом и ОРВИ в больницах находятся 267 человек

СЕГОДНЯ 15:14 2019-01-22T15:14:47+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе усугубляется ситуация с заболеваемостью. Накануне сразу в двух муниципалитетах закрыты на карантин школы и детсады.

По данным Роспотребнадзора Югры, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по округу соответствует сезонному уровню. По результатам еженедельного мониторинга с 14 января по 20 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Югре составила 62,95 на 10 000 населения, что на 6,32% ниже недельного эпидемического порога, выше относительно предыдущей недели на 53,5%.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп 267 человек, что ниже уровня предыдущей недели на 3,26%.

Разобщены 4 группы в 4 дошкольных образовательных организациях в Октябрьском районе, г. Сургут, Пыть-Ях и 4 класса в 1 школе города Мегион.