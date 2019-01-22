В 2019 году в Югре запланировано более 550 спортивных событий

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-22T14:18:12+03:00

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В будущем году спортивные события пройдут в комплексе с въездным туризмом для знакомства с культурой региона. Об этом рассказал директор департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Сергей Артамонов.

- Год был успешный — более 250 событий прошли в округе, мы провели топовые мероприятия, например, этап Кубка IBU по биатлону, — рассказывает Сергей Артамонов.

В планах — Всемирные игры юных соотечественников, Кубки мира по шахматам, по лыжероллерам, по боксу среди нефтяных стран. Ведутся переговоры о проведении в Югре в 2021-2024 годах международного турнира по дзюдо «Большой шлем» и Чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских сборных.

Ранее Россия ни разу не принимала волейбольные Чемпионаты мира. Будут сданы региональный центр единоборств в Ханты-Мансийске и физкультурно-спортивный комплекс в Югорске.